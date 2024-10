Quase 20 mil eleitores paulistanos anularam voto digitando número de Marçal no 2º turno

No segundo turno das eleições municipais paulistanas, quase 20 mil eleitores digitaram nas urnas o número de Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro lugar no dia 6 de outubro e não avançou na disputa. Com isso, eles se somaram aos 430.746 eleitores que anularam o voto neste domingo, 27, representando 6,75% da votação em São Paulo.

Os números foram levantados pelo G1 a partir dos dados de boletim de urna disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Em primeiro e segundo lugar dos mais digitados, estão os numerais "00" e "99".

Depois do 28 de Marçal, que aparece 19.561 vezes, o número do PSDB foi o mais apertado pelos eleitores, com 15.511 votos anulados dessa forma. O candidato tucano "dono" do 45 nessas eleições, José Luiz Datena (PSDB), também não avançou para o segundo turno, terminando em quarto lugar na disputa, com 112.344 votos (1,84% dos votos válidos).