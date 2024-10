Para especialistas, Boulos usa condenação de Bolsonaro para enquadrar Tarcísio

Ao pedir investigação sobre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) por suposto abuso de poder político, em pleno segundo turno das eleições, o candidato Guilherme Boulos (PSOL) citou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Especialistas veem um paralelo entre as ações, considerando a conduta atribuída a ambos, mas divergem sobre eventual enquadramento do padrinho de Ricardo Nunes, rival de Boulos na corrida à Prefeitura paulistana.

No documento de 15 páginas em que apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Boulos citou um trecho do acórdão do TSE que declarou a inelegibilidade de Bolsonaro por "apropriação simbólica" do bicentenário da Independência, com "desvio de finalidade eleitoreiro, com bens, recursos e prerrogativas públicas".

O acórdão citou a condenação do ex-presidente no caso da reunião com embaixadores na qual houve ataque às urnas eletrônicas. "A exploração eleitoral de símbolos do Poder Público afeta bens impassíveis de serem estimados financeiramente e transmite sentidos perceptíveis pelo eleitorado que podem redundar em quebra de isonomia", registra o documento.