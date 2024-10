Gleisi: Havia expectativa de números melhores e PT paga preço por governo de coalizão

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, admitiu que o partido tinha expectativas de resultados melhores nas eleições municipais deste ano e afirmou que há um "ciclo de direita e de extrema-direita" no Brasil.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na ocasião, Gleisi reforçou que há um processo de "reconstrução" do PT nas eleições municipais. "É óbvio que, por ter a Presidência da República, havia uma expectativa de o PT ter números maiores do que teve", disse Gleisi.