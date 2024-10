2º turno registra 42 presos por crime eleitoral e R$ 108 mil apreendidos pela PF

Ao todo, foram registradas 102 ocorrências de infrações eleitorais, incluindo 32 registros de boca de urna, 19 de propaganda eleitoral irregular, 14 de compra de votos e 11 de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

João Pessoa foi a cidade com o maior número de prisões, totalizando 15, seguida de Niterói (RJ), com nove. Fortaleza, Manaus, Porto Velho e São Paulo tiveram três prisões cada uma, enquanto Campo Grande teve duas. Aracaju, Imperatriz (MA), Paulista (PE) e Pelotas (RS) completam a lista, com uma prisão em cada cidade.

Houve nove crimes nos locais de votação, sendo dois de furto, dois de porte ilegal de arma de fogo e outros dois de "vias de fato", além de um registro de dano ou depredação e outro de lesão corporal.