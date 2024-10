Nunes lança Tomás Covas para deputado em 2026, que fala em 'amassar' Boulos

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), acompanhou o

filho do ex-prefeito Bruno Covas, Tomás Covas, em votação neste domingo, 27.

Covas se disse "honrado" por ser acompanhado pelo prefeito. "Fico muito honrado de ter o prefeito e o coronel aqui comigo, votando no meu colégio. Para mim, é uma emoção muito grande. Depois desses quatro anos de gestão, ver ele comigo me deixa muito feliz e emocionado. Foi um prefeito que não foi só um amigo e um parceiro pessoal, mas deu uma continuidade genial na gestão do meu pai".

Usando uma camisa de trator, assim como vários apoiadores do prefeito, ele explicou o significado da camisa. "Tem o símbolo do trator, que representa 'tratorando'. A gente vai, nesse segundo turno, amassar e passar o trator em cima do Boulos", disse Covas.