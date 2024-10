Léo Moraes vence segundo turno das eleições em Porto Velho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Léo Moraes (Podemos) será o novo prefeito de Porto Velho, em Rondônia. Com 92,89% das urnas apuradas, ele lidera a votação, com 56,27% dos votos válidos, seguido da concorrente do União, Mariana Carvalho, com 43,73% dos votos. No primeiro turno, o candidato eleito tinha ficado em segundo lugar, atrás de Carvalho.

Léo Moraes é formado em Direito, tem 40 anos e iniciou sua carreira política em 2012, como vereador de Porto Velho. Em 2014, foi eleito deputado estadual e, dois anos depois, concorreu a prefeito de Porto Velho pela primeira vez, chegando ao segundo turno. Em 2018, foi eleito deputado federal. A vice-prefeita em sua chapa é a advogada Magda dos Anjos.