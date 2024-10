Eleições no estado de São Paulo ocorrem dentro da normalidade

A única ocorrência que foi identificada pelo tribunal, informou o presidente do órgão paulista, foi uma boca de urna que ocorreu no mesmo colégio onde votou o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, candidato à reeleição. "Em um local teve início uma boca de urna, mas o policiamento ostensivo chegou e essas pessoas foram dispersadas", explicou.

O segundo turno das eleições municipais em 18 municípios paulistas transcorre sem problemas, disse na manhã de hoje (27) o desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Em entrevista coletiva realizada por volta das 11h40, ele disse que não houve prisões no estado e nem ocorrências de falta de energia. "Tenho a honra de dizer que está ocorrendo tudo dentro da normalidade", disse.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pelo TRE-SP, 40 urnas eletrônicas, de um total de 44.928 que estão sendo utilizadas para as eleições em segundo turno no estado paulista, precisaram ser substituídas. Isso corresponde a 0,089%. Desse total, 23 urnas estavam sendo utilizadas na capital paulista.

A expectativa do presidente do TRE-SP é de que os resultados das eleições deste domingo no estado de São Paulo sejam finalizadas e divulgadas entre as 19h e 20h.