Belém: Primo de Helder Barbalho, Igor Normando (MDB) é eleito prefeito da capital

O candidato do MDB à Prefeitura de Belém (PA), Igor Normando, venceu a eleição deste domingo, 27, e está matematicamente eleito prefeito da cidade. Com 95,18% das urnas apuradas, ele tinha com 56,36% dos votos válidos. Normando disputou o segundo turno com Delegado Éder Mauro (PL), que tinha 43,64% dos votos.

Embora Barbalho seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Normando não teve o apoio do petista, tampouco do ex-presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno.

Lula apoiou a reeleição do único prefeito do PSOL no Brasil, Edmilson Rodrigues, que perdeu no primeiro turno. Já Bolsonaro teve Éder Mauro como aliado.

No segundo turno, o PT e o PSOL anunciaram apoio ao emedebista. O partido de Edmilson aprovou "apoio crítico para derrotar a extrema-direita". O prefeito de Recife, João Campos (PSB), também participou da campanha.