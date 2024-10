Sem Lula, Boulos pede para eleitores virarem votos

Em seu último dia de campanha eleitoral, o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) pediu para os eleitores buscarem virar votos "incansavelmente" nas próximas 24 horas e comparou o pleito municipal com as eleições presidenciais de 2022.

Boulos, no entanto, chegou a dizer que "Heliópolis já virou e São Paulo vai virar". "A gente tem 24 horas pra falar com parente, pra falar com amigo, pra falar com vizinho, pra poder virar voto, porque essa eleição vai ser apertada. [...] Por isso, vocês precisam ser nesse momento a voz do candidato, o braço do candidato, as pernas do candidato, pra que a gente consiga virar voto", afirmou o deputado federal.

Ao contrário da véspera do primeiro turno, o candidato iniciou seu último dia de campanha com uma caminhada na Avenida Paulista sem a presença do presidente Lula, seu principal cabo eleitoral, que cancelou a vinda a São Paulo por causa de um acidente doméstico. Boulos fez um breve discurso aos apoiadores, insistindo na esperança de uma virada e também criticando os ataques que sofreu durante a campanha eleitoral.

Ao lado da candidata a vice-prefeita na chapa, Marta Suplicy (PT), o psolista pediu que os eleitores não faltem às urnas neste domingo, 27. "Eu faço um pedido pra todos aqueles que querem a mudança em São Paulo que vão amanhã pras urnas. Não faltem. Vão amanhã. Urna não é lugar da gente depositar medo", declarou o deputado.