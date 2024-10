Pesquisa Quaest em SP: Nunes tem 55% e Boulos, 45% de votos válidos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chega ao segundo turno da eleição municipal com vantagem sobre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), conforme a última pesquisa da Quaest, divulgada neste sábado, 26. O levantamento mostra Nunes com 55% dos votos válidos, enquanto Boulos marca 45%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos, seguindo o cálculo da Justiça Eleitoral. Para estimar esses votos, o instituto Quaest considera não apenas a intenção de voto, mas também o perfil de comparecimento dos eleitores em São Paulo e a probabilidade de irem às urnas.

A pesquisa aponta que 20% dos eleitores pretendem anular o voto e revela um cenário de estabilidade em relação aos levantamentos anteriores, com Nunes mantendo vantagem sobre Boulos desde o fim do primeiro turno. No entanto, essa margem tem diminuído gradualmente a cada nova sondagem.