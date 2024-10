Pesquisa Datafolha em SP: Nunes tem 57% dos votos válidos; Boulos, 43%

Na véspera do segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, a pesquisa Datafolha mostra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com 57% dos votos válidos, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 43%. Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos. Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira, 24, Nunes tinha 58% dos votos válidos e Boulos, 42%, o que mostra um cenário estável. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Datafolha foi a campo na última sexta, 25, e neste sábado, 26, e entrevistou 2.052 moradores de São Paulo. A pesquisa capta parte do efeito do último debate entre os dois candidatos e da sabatina de Boulos ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 1,7 milhão de votos. A margem de erro da última pesquisa Datafolha antes do segundo turno é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

No último levantamento do instituto, considerando os votos totais, a diferença entre os dois candidatos havia diminuído de 18 para 14 pontos porcentuais, com o emedebista tendo 49% das intenções de voto, contra 35% do líder sem-teto. Na ocasião, 14% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 2% não sabiam em quem votar. Agora, faltando um dia para a votação, o atual prefeito pontua com 48% ante 37% do psolista. Brancos e nulos somam 12%, enquanto os indecisos são 3%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-01690/2024. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a uma lista com o nome dos dois candidatos que disputam o segundo turno, Nunes tem 39% de intenção de voto (contra 40% no último levantamento) e Boulos, 32% (ante 30%). Os que dizem que vão votar no "15", número do prefeito, são 4%. E 2% citam o "50", número de urna do psolista. Aqui, os indecisos são 11% e branco/nulo/nenhum, 9%.