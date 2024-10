Pesquisa atlas em SP: Ricardo Nunes tem 55,6% e Guilherme Boulos, 44,4% dos votos válidos

De acordo com a segmentação, Nunes se sai melhor entre os maiores de 60 anos (71,4%), os católicos (63%) e os evangélicos (61,3%). Boulos, por sua vez, se destaca entre os que possuem idade entre 16 e 24 anos (82,1%), os beneficiários do programa Bolsa Família (73,2%) e os que ganham até R$ 2 mil (72,2%).

A gestão do prefeito Ricardo Nunes é desaprovada por 49% dos eleitores paulistanos e aprovada por outros 43%. Outros 9% não souberam responder.

Os três maiores problemas da maior cidade do País, de acordo com os eleitores, são a criminalidade (63,8%), a saúde (51,9%) e a educação (38,1%).

No primeiro turno das eleições municipais em São Paulo, realizado no último dia 6, Nunes ficou em primeiro após ser escolhido por 1.801.139 eleitores (29,5% dos votos válidos). Boulos conquistou a segunda vaga ao conquistar 1.776.127 votos (29,1% dos votos válidos). A distância do candidato do PSOL ao terceiro colocado, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), foi de apenas 57 mil votos.