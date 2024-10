Pesquisa atlas em Porto Alegre: Melo tem 56,5% e Maria do Rosário, 43,5% dos votos válidos

Comparada com a última pesquisa do instituto, divulgada na terça-feira, 22, Sebastião Melo oscilou negativamente 0,7 ponto porcentual e Maria do Rosário variou 0,7 ponto porcentual para cima. A margem de erro daquele levantamento foi de três pontos porcentuais.

Pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em Porto Alegre (RS) divulgada neste sábado, 26, mostra que o atual prefeito, Sebasitão Melo (MDB), deve ser reeleito neste domingo, 27. Melo tem 56,5% dos votos válidos, enquanto a oponente dele, a deputada federal Maria do Rosário (PT), aparece com 43,5%.

De acordo com a segmentação, Melo se sai melhor entre os que possuem até o ensino fundamental (70,9%), os evangélicos (70,1%) e os maiores de 60 anos (68,6%). Maria do Rosário, por sua vez, se destaca entre os que possuem idade entre 16 e 24 anos (71,2%), os agnósticos ou ateus (67,6%) e os que possuem entre 25 e 34 anos (60%).

Na pesquisa de intenção de votos totais, onde os votos em branco e nulos não são excluídos do levantamento, Sebastião Melo tem 55,4% e Maria do Rosário, 42,7%. Indecisos somam 0,2%, e 1,7% pretende votar em branco ou nulo.

Os maiores problemas da capital gaúcha, segundo os eleitores entrevistados pela AtlasIntel, são a saúde (50,8%), a educação (37,7%) e a criminalidade (36%).

No primeiro turno da eleição em Porto Alegre, realizado no dia 6, Sebastião Melo quase foi reeleito ao obter 345.420 votos (49,7% dos votos válidos). Maria do Rosário ficou com a segunda vaga ao conquistar 182.553 votos (26,3% dos votos válidos).