Pesquisa Atlas em Manaus: Alberto Neto tem 50,1% dos votos válidos e David Almeida, 49,9%

Pesquisa Atlas sobre o cenário eleitoral em Manaus (AM) divulgada neste sábado, 26, véspera do segundo turno das eleições 2024, aponta que o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) tem 50,1% dos votos válidos, enquanto o atual prefeito da cidade, David Almeida (Avante), registra 49,9%. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais, há um empate técnico entre os candidatos.

Os votos válidos, com exclusão dos brancos e nulos, são utilizados pela Justiça Eleitoral para declarar o eleito. A Atlas realizou 1.200 entrevistas virtuais com eleitores de Manaus entre os dias 20 e 25 de outubro. O índice de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo AM-04462/2024.