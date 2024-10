Pesquisa Atlas em Campo Grande: Rose Modesto tem 54% dos votos válidos e Adriane Lopes, 46%

A candidata Rose Modesto (União Brasil) tem com 54% dos votos válidos, enquanto a prefeita Adriane Lopes (PP) aparece com 46%, segundo pesquisa Atlas divulgada neste sábado, 26. As duas disputam o comando da prefeitura de Campo Grande (MS) no segundo turno.

O cálculo dos votos válidos exclui os brancos e nulos. Em votos totais, Rose tem 52,5% das intenções de voto e Adriane Lopes, 44,8%. Outros 2,2% disseram votar em branco ou nulo, enquanto 0,6% não sabe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Atlas ouviu 1189 eleitores de Campo Grande entre os dias 20 e 25 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-01163/2024.