Pesquisa atlas em Aracaju: Emília Corrêa tem 57,1% dos votos válidos e Luiz Roberto, 42,9%

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 26, véspera da eleição, mostra a vereadora Emília Corrêa (PL) com 57,1% dos votos válidos na disputa pela Prefeitura de Aracaju, enquanto o advogado Luiz Roberto, do PDT, aparece com 42,9%.

Os votos válidos são aqueles que realmente determinam o resultado de uma eleição, pois excluem os votos brancos e nulos. Considerando os votos totais, a candidata do PL tem 56% ante 42% do postulante do PDT. Indecisos somam 0,4%, enquanto aqueles que pretendem votar branco ou anular são 1,7%.

O instituto ouviu 1.198 eleitores entre 20 e 25 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-04079/2024.