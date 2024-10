Lula pede voto para candidata a prefeita de Porto Alegre (RS) Maria do Rosário (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua usando suas redes sociais neste sábado (26) para pedir votos para seus candidatos na disputa pelo 2º turno das eleições municipais. Em vídeo postado há pouco no X, Lula se dirigiu ao eleitor de Porto Alegre (RS) para defender a candidatura da petista Maria do Rosário que concorre ao cargo do executivo local contra o atual prefeito Sebastião Melo (MDB).

"Maria do Rosário é a candidata que representa a mudança que a cidade precisa. Conheço o trabalho da Maria, sei que ela está preparada e tem o melhor programa para uma cidade tão importante para o nosso País e que sofreu muito neste último ano", postou o presidente.

No vídeo, Lula destaca a bandeira política de Maria do Rosário, conhecidas pela luta em defesa dos direitos humanos, das mulheres, crianças e "pelo restabelecimento da democracia no País". "Você deu oportunidade de ela ir para o 2º turno para que possa avaliar a qualidade dos projetos dela e do nosso adversário", disse, afirmando que os programas da petista têm qualidade "infinitamente" melhor que do adversário.