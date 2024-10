Candidato do interior de SP acusa adversário de traição e participação em 'orgias com algemas'

No confronto entre o deputado estadual Itamar Borges (MDB) e o coronel da Polícia Militar Fabio Candido (PL), o bolsonarista acusou o oponente de ser infiel à esposa e participar de "orgias com algemas".

O último debate entre os candidatos à prefeitura de São José do Rio Preto, município do interior paulista a 440 quilômetros da capital, virou assunto nas redes sociais não pelas propostas apresentadas pelos candidatos, mas por temas polêmicos e acusações envolvendo a vida privada de um deles.

No momento da fala, Borges, que estava no púlpito ao lado, sinalizou ao mediador do debate pedindo direito de resposta. "Que falta de respeito, que despreparo. Me dou muito bem com a minha ex-mulher, sou apaixonado pela minha mulher. Nós convivemos muito bem. Minhas filhas estão assistindo e vendo esse mau-caráter falar dessa forma. Ele é um despreparado", rebateu o emedebista na sequência.

Promovido pela TV TEM, afiliada da TV Globo, na noite desta sexta-feira, 25, o debate contou com outro momento de tensão entre os candidatos, ainda sobre o objeto usado pelas polícias para prender suspeitos.

Candido mencionou que, no último confronto entre os dois, tinha dito que teria "prazer em algemar o segundo colocado". Borges interrompeu dizendo: "Algema o seu vice", referindo-se ao correligionário do coronel que compõe a chapa, Fabio Marcondes (PL).