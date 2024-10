Bolsonaro confirma ida a Goiânia para acompanhar voto de Fred Rodrigues

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro declarou neste sábado (26) que estará em Goiânia, amanhã (27), para acompanhar o voto do candidato à prefeitura Fred Rodrigues (PL). Em vídeo publicado nas redes sociais do candidato, voltou a declarar apoio ao correligionário.

"Estarei aí, desde as primeiras horas, acompanhando a votação nesta cidade e também apoiando nosso candidato a prefeito, Fred", disse o ex-presidente, destacando confiança no candidato do PL. Ele o definiu como "uma pessoa realmente séria, competente e com capacidade de gestão para comandar a cidade nos próximos quatro anos". "Fred é o nome para o futuro desta capital", acrescentou.

Bolsonaro fez críticas ao candidato adversário, Sandro Mabel (União Brasil), e ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), acusando-o de utilizar a máquina pública em favor do seu candidato. "O outro lado, vocês sabem, tem o pessoal do 'biscoitinho', a esquerda unida, e o outro governador aí, já respondendo por usar a máquina para comprar votos de eleitores", comentou.