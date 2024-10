Atlas em Natal: Paulinho Freire tem 53,1% dos votos válidos e Natália Bonavides, 46,9%

A AtlasIntel ouviu 1.203 eleitores de Natal entre os dias 20 e 25 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RN-03438/2024.

A pesquisa do instituto AtlasIntel sobre a disputa eleitoral em Natal divulgada neste sábado, 26, mostra um cenário disputado. O candidato Paulinho Freire (União Brasil) lidera com 53,1% dos votos válidos. A deputada federal Natália Bonavides (PT) tem 46,9% dos votos válidos.

As pesquisa também tentou medir a percepção dos moradores de Natal sobre os candidatos e outros políticos. Para 47% dos entrevistados, Bonavides e Freire têm imagem positiva. A deputada federal, porém, tem uma imagem negativa maior do que o adversário, com 50% ante 44%.