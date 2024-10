Pesquisa Real Time Big Data em Belém: Normando tem 59% e Éder, 34% das intenções de voto

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral para a prefeitura de Belém, capital do Pará, mostra o deputado estadual Igor Normando (MDB) liderando a disputa, com 59% das intenções de voto. Concorrendo com ele está o deputado Delegado Éder Mauro (PL), que tem 34% das menções na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 25.

Os números aparecem no cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados. Outros 3% afirmaram que votarão branco ou nulo, e 4% não sabem ou não quiseram responder.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo nulos, brancos e indecisos, Igor Normando tem 63%, ante 37% de Éder Mauro.