Nunes diz que reduziu impostos e que levou muitas empresas para SP

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse, durante o debate da TV Globo contra o candidato Guilherme Boulos (PSOL), que reduziu impostos e trouxe empresas para a capital.

"Eu reduzi impostos, eliminei taxas e a gente está avançando, trazendo muitas empresas para São Paulo. As ações que estamos desenvolvendo em relação à desburocratização, combate à corrupção e ambiente saudável para as pessoas empreenderem, tem feito dessa cidade, a cidade do trabalho, um local propício para as pessoas virem aqui", disse Nunes.

O atual prefeito perguntou para seu adversário o motivo de o PSOL ter votado contra o projeto para reduzir impostos na capital. Dentre os impostos, Nunes cita a redução de ISS de audiovisual, streaming e franquia.