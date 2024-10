Israel inicia ataques de retaliação contra o Irã; Síria também está sendo bombardeada

Os relatos ocorrem simultaneamente à informação, confirmada pelas forças de defesa de Israel, de um contra-ataque ao Irã, que no começo do mês lançou 180 mísseis contra o território israelense.

Ataques aéreos estão ocorrendo nos arredores de Damasco, de acordo com a agência de notícias estatal síria SANA, que afirma que as defesas aéreas estão ativadas.

Israel avisou os EUA com antecedência antes de seus ataques contra o Irã na noite de sexta-feira, de acordo com uma autoridade dos EUA e uma fonte familiarizada com as discussões.

"Estávamos cientes antecipadamente", disse o funcionário dos EUA. O funcionário não especificou com que antecedência os EUA souberam que o ataque aconteceria, ou se Israel informou os alvos que seriam atacados.