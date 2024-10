Em sabatina de Marçal, Boulos diz que não se arrepende de nada do que fez na vida

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou, em sabatina com Pablo Marçal (PRTB), nesta sexta-feira, 25, que não se arrepende de nada do que já fez na vida.

Perguntado por Marçal se tinha algum arrependimento, Boulos disse que não se arrepende de nada. "Não me arrependo de nada que fiz na minha vida. Tive um caminho de tocar, desde menino, para lutar pelas pessoas que mais precisam. Saí da casa dos meus pais, fui lutar junto com as pessoas que não têm casa, com as pessoas sem-teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas, se pesquisarem, vão ver. Nunca me acovardei. Sempre lutei pelas pessoas que mais precisavam".

"Se eu cometer erros na gestão pública, certamente me arrependerei desses erros. Não tenho arrependimento do que fiz até agora na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal, quanto na vida política", disse Boulos.