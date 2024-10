Em sabatina com Marçal, Boulos fala sobre participação em debates

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) explicou, em sabatina com Pablo Marçal (PRTB), nesta sexta-feira, 25, que não foi ao debate da Veja por desacordo em relação às regras. Segundo o candidato, não houve "acordo" de sua campanha e a de outros candidatos sobre as regras. "Aquele foi o único debate em que não fui, porque não houve acordo com as regras. A Veja, que organizava o debate, não atendeu o pedido da nossa e de outras campanhas de ter regras que evitasse baixaria e permitisse uma discussão sobre a cidade. Por isso, não fui naquele. Em todos os outros debates, quando houve acordo com as regras, como esse aqui, por isso estou aqui e não tive naquele".