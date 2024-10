Boulos volta a dizer que Sabesp pode virar 'Enel da água'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou, durante o debate da TV Globo contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), a privatização da Sabesp.

Questionado por Nunes se iria acabar com o Smart Sampa após o PSOL entrar com uma ação judicial contra o projeto, Boulos rebateu. "Vou ampliar o Smart Sampa. E uma correção: não foi só o PSOL [que entrou com ação], o Ministério Público também entrou porque a empresa que você contratou, como em vários outros casos, tinha histórico de corrupção. É uma constante na sua gestão. É impressionante. Depois, você corrigiu, fez as coisas direitinho e foi liberado".

"A Sabesp pode virar a Enel da água. Olha o que aconteceu nos cemitérios, na Enel e o que pode acontecer com a Sabesp", afirmou Boulos.