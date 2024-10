Boulos: não concordo que empresas entrem no poder público para ter lucro e prestar serviço ruim

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) criticou, em sabatina com Pablo Marçal (PRTB), nesta sexta-feira, 25, a privatização dos cemitérios e as empresas que não prestam um bom serviço para a população em São Paulo.

Ele nega ser "contra" as empresas. "A gente vive em um país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante, economicamente, desse País. Portanto, as empresas têm papel decisivo em um país capitalista para gerar empregos e as pessoas poderem trabalhar. Essa ideia de que eu e a esquerda somos contra empresas, não é verdade".

O candidato também critica os serviços prestados por empresas privadas na capital, destacando os cemitérios. "O que eu concordo e não admito é que empresas entrem no poder público para poder apenas ter o seu lucro e prestar um serviço muito ruim para a população. Tenho dado exemplo, nesse embate eleitoral, do caso dos cemitérios e serviços funerários aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes privatizou os cemitérios e o resultado disso é que as pessoas não conseguem enterrar seus entes queridos".