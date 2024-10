Boulos: Me deem uma chance, depois podem criticar; do Nunes, a gente já sabe o que vai sair

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), pediu uma chance aos eleitores de Pablo Marçal (PRTB) em suas considerações finais de sabatina online promovida pelo influenciador derrotado no primeiro turno. "Quem votou em Marçal, acreditava na mudança. O candidato da mudança no segundo turno sou eu", disse.

"De um lado, alguém que não foge. Muita gente me aconselhou a não vir. Do outro lado, um covarde", continuou o psolista. "Me deem uma chance, depois podem criticar. Do (Ricardo) Nunes, a gente já sabe o que vai sair. Muita gente diz que o prefeito é inofensivo. Nunes não é inofensivo. No Rio de Janeiro, a milícia tomou conta por conta do governador fraco."

Antes de encerrar a sabatina, Marçal disse que não votaria em nenhum dos atuais postulantes. "Boulos já sabe que meu voto não tem. Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto."