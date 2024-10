Boulos: Eu vou zerar a população de rua em São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta sexta-feira, 25, que irá zerar o número de pessoas vivendo na rua na capital paulista.

Questionado por Pablo Marçal sobre o que é comunismo, ele diz que defende as mesmas oportunidades para todos. "Defendo uma sociedade igual para todo mundo, que tenham as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas que seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. Esse é o papel do poder público. Isso é o que eu defendo."

Ele se referia à população em situação de rua em São Paulo e que, segundo o candidato, nunca teve oportunidade na vida. "Tem coisas na política que são humanas. Não dá para aceitar que você tenha, na cidade mais rica do Brasil, 80 mil pessoas morando na rua. Tem gente ali que nunca teve oportunidade de vida."