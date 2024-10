Veículos da EBC terão cobertura especial das eleições neste domingo

A TV Brasil contará com uma cobertura especial ao longo de todo o domingo, acompanhando a movimentação nos locais de votação e informações direto do TSE, com boletins ao vivo a partir das 8h. A cobertura contará com a participação das emissoras que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), espalhadas por todo o país.

A partir das 17h, a emissora exibe programa ao vivo de apuração, com destaque para os resultados do segundo turno para prefeito de 15 capitais. A atração vai contar com a participação, em estúdio, de cientistas políticos e sociólogos, que irão analisar o panorama político que sai das urnas em 2024. Toda a cobertura da TV Brasil fica disponível também pelo canal da TV no YouTube.

Além de boletins de hora em hora ao longo da programação de todo o domingo, a Rádio Nacional também contará com um programa especial, a partir das 19h. Os âncoras das emissoras trarão as principais informações sobre o pleito e a apuração, com entrevistas com especialistas e informações da reportagem.

A Agência Brasil contará com informações em tempo real da apuração, oferecendo aos usuários os dados mais atualizados da disputa pelas prefeituras de todo o país. A reportagem também vai trazer informações, ao longo de todo o dia, dos locais de votação e do TSE.