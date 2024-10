Tom combativo dá respiro à campanha de Boulos, mas ala do PSOL relata 'pessimismo'

Parte do PSOL, partido do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos, já demonstra menos confiança em uma virada sobre seu adversário, Ricardo Nunes (MDB), antes do segundo turno, marcado para 27 de outubro, próximo domingo. Integrantes da legenda relataram ao Estadão um certo "pessimismo" diante da vantagem do emedebista no último levantamento Quaest, que o coloca 9 pontos porcentuais à frente. No entanto, o tom mais combativo adotado por Boulos nesta reta final pode trazer um "último fôlego" à sua campanha, apesar de restarem apenas três dias para a votação.

Uma ala mais pessimista do partido defende agora uma estratégia de "redução de danos" nas vésperas do pleito. Para esse grupo, a possibilidade de vencer a disputa pelo Executivo municipal já não está mais no horizonte, e o foco passou a ser diminuir a rejeição do paulistano a Boulos e reduzir a distância em relação a Nunes.

Embora apoiem o novo tom da campanha, esses integrantes avaliam que o tempo até o domingo da eleição é curto demais para reverter o cenário. "Não dá para ganhar uma corrida dessa em um fim de semana. É uma virada praticamente incerta", afirmam. Por outro lado, setores do partido que ainda acreditam em uma reviravolta rechaçam a visão de que a eleição já está decidida. "A virada vai acontecer nas urnas. Tem que ter paciência", disseram ao Estadão.