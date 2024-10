Para especialista, dificilmente haverá reversão do cenário pró Nunes em SP

A nova pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições 2024 em São Paulo mostra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com 44% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 35% das menções do cenário estimulado, em que os nomes da dupla são apresentados para os entrevistados.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o cientista político e diretor-executivo do Instituto Travessia, Renato Dorgan, especialista em pesquisas qualitativas e quantitativas, disse que dificilmente haverá uma reversão do cenário favorável a Nunes, a não ser que algo excepcional aconteça. Nesse contexto, ele pontuou que é preciso haver atenção aos possíveis efeitos do clima após as chuvas dos últimos dias terem causado quedas de árvores e apagões na cidade. Ainda assim, Dorgan avalia que Nunes teve uma estratégia bem-sucedida ao tratar do tema na semana passada.