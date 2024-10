Domingos Brazão diz no STF que nunca teve contato com Marielle e só viu Lessa pela TV

O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, prestou depoimento nesta terça-feira, 22, ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O conselheiro, que está preso na Penitenciária Federal de Boa Vista, falou por videoconferência. Durante a oitiva, Brazão chorou ao falar de familiares e, fazendo coro ao depoimento prestado pelo irmão um dia antes, afirmou nunca ter tido contato com Marielle e negou qualquer ligação com Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, apontados pela Polícia Federal (PF) como executores do crime.

"Nunca vi esse senhor. A primeira vez que vi a imagem do Ronnie Lessa, me parece que foi no IML, no dia que ele foi preso", declarou o conselheiro.