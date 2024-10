Tarcísio: Candidato a presidente em 2026 é Jair Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desconversou sobre as eleições de 2026 com jornalistas, após ato de campanha do atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta terça-feira, 22.

Bolsonaro diz que possui substitutos na política: 'Lula não tem'

Na mesma ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que formou lideranças pelo Brasil.

Bolsonaro se comparou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que o petista não formou substitutos. "Quem é o substituto de Lula na política dentro do Brasil? Não tem. De Bolsonaro? Tem um monte por aí. Colaborei a formar lideranças e estou muito feliz com isso. Sou recebido por multidões em qualquer lugar do Brasil."