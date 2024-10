Tarcísio acertou na privatização da Sabesp, diz Nunes em sabatina

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), elogiou na noite desta segunda-feira, 21, a forma como o governador do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizou a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). "Ele tem conhecimento dessa área impressionante", disse Nunes, durante sabatina na Jovem Pan.

Segundo o prefeito, estão previstos investimentos de R$ 68 bilhões no Estado na área de saneamento, dos quais R$ 28 bilhões serão na capital. O candidato ressaltou ainda a expectativa de ampliação da coleta e do tratamento de esgoto para a cidade toda até 2029. "Você pega Pirituba e Perus, zero tratamento de esgoto", afirmou.

Nunes aproveitou a oportunidade para alfinetar Guilherme Boulos (PSOL), com quem disputa o segundo turno: "Boulos desconhece e é despreparado, fica falando um monte de besteira [sobre saneamento]".