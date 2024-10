Nunes: Falei com partidos que me apoiam e não fiz acordo de secretaria com nenhum

O candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que conversou com todos os 12 partidos que o apoiam, mas não fez acordos com nenhuma das siglas para acomodá-las em secretarias. Ele também ressaltou que o ex-presidente não terá ingerência sobre quem ele escolherá para cargos no governo. "A secretária de Educação vai ser alguém ligado a mim. Bolsonaro nunca pediu indicação", disse em entrevista à GloboNews.

Sobre o orçamento municipal, o atual prefeito disse que é favorável à emenda impositiva, sob condição de "avaliação técnica". O emedebista também afirmou que "vai governar com tranquilidade", pois elegeu 36 vereadores, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) "elegeu 14".

Nunes também reafirmou o seu prestígio em relação ao seu maior aliado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele disse que se houvesse apenas uma vaga no seu evento de posse, ele chamaria o republicano para participar.