Boulos lança 'carta' aos paulistanos e diz que vai dormir na casa de eleitores

Como antecipado pelo Estadão , o documento intitulado "Carta ao Povo de São Paulo" faz parte de uma série de ações que Boulos pretende realizar nesta reta final do segundo turno - como um compromisso com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), previsto para hoje.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo, leu na manhã desta segunda, 21, no centro da capital, em frente à sede da Prefeitura, uma carta dirigida à população, com foco nos empreendedores. No documento, o postulante reconhece que a esquerda deixou de dialogar com uma parcela do eleitorado que busca "encontrar sua própria forma de ganhar a vida" e afirma que, se eleito, terá uma política voltada para "a periferia que quer empreender".

Além disso, ele anunciou a "caravana da virada", iniciativa que percorrerá as cinco regiões de São Paulo, com o candidato dormindo na casa de eleitores. "Vou rodar essa cidade, em cada região, conversando com as pessoas de cada área, que trabalham com o que for. Pessoas que, inclusive, várias delas já toparam me receber nas suas casas. Vou dormir na casa dessas pessoas", disse Boulos, que enfrenta nesta segunda etapa da eleição o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que busca se reeleger.

A estratégia de divulgação da carta repete gesto de Luiz Inácio Lula da Silva no passado. Na campanha de 2002, o então candidato à Presidência do PT lançou a "Carta ao Povo Brasileiro", na qual se comprometeu com a estabilidade econômica.

"Eu me preparei para governar nossa cidade (...). Chamei a Marta (Suplicy, do PT), com sua experiência administrativa, para ser minha vice e juntamos especialistas e gestores que passaram por governos de diferentes partidos. Nosso governo será de diálogo e construção conjunta, sem amarras a qualquer tipo de sectarismo", afirma Boulos no texto.