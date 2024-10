Bolsonaro também caiu no banheiro do Alvorada, que foi adaptado para ficar menos escorregadio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi o único chefe do Executivo que sofreu um acidente doméstico no banheiro do Palácio da Alvorada. Assim como o petista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também sofreu uma queda no cômodo em 2020, precisando ser hospitalizado.

O acidente doméstico se deu em 23 de dezembro, na antevéspera do Natal. O ex-presidente escorregou no banheiro e bateu a cabeça no piso de mármore e passou a noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

No dia seguinte ele recebeu alta e concedeu uma entrevista ao apresentador José Luiz Datena que, recentemente, foi o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Na conversa, Bolsonaro disse que a queda causou uma perda repentina de memória.