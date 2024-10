Cúpula do governo se contradiz sobre home office de Lula após acidente

Questionado sobre quando o presidente voltará a despachar do Palácio do Planalto, Padilha disse que ainda não há uma data e que isso depende de uma autorização dos médicos. "Não tem, porque é a equipe médica que vai dar essa autorização", declarou o ministro.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirmou à reportagem que Lula está trabalhando da residência oficial por opção dele, e não por recomendação médica. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, atribuiu à equipe de médicos que atende o presidente a decisão de não ir à sede do governo.

Duas informações contraditórias surgiram da cúpula do governo sobre o motivo de o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter transferido seus compromissos para o Palácio da Alvorada nesta segunda-feira. O petista cancelou uma viagem para a Rússia depois de um acidente doméstico no qual machucou a cabeça.

"Vai avaliando ao longo dos dias essa autorização ou não, mas por enquanto a recomendação é que ele está liberado para as atividades, para as reuniões. A opção melhor é poder ficar aqui no Alvorada, porque você tem as reuniões que ele possa fazer de forma constante", disse Padilha.