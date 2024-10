'Criminosos não têm burocracia', diz Gonet na Cúpula de PGRs sobre avanço do crime organizado

"Embora tenhamos uma série de canais burocráticos para vencer no combate à criminalidade, os criminosos não têm isso. Eles entram em contato imediatamente. Para que a gente vença essa guerra nós precisamos ser mais ágeis", frisou o procurador-geral na primeira Cúpula dos Procuradores-Gerais - PG20 -, sediada no Rio de Janeiro.

Na abertura do encontro, o procurador destacou que o maior propósito da reunião dos MPs é "criar condições para um bom relacionamento entre os órgãos de persecução penal, trocar informações e atuar em conjunto e de uma maneira mais eficiente no combate à criminalidade organizada".

Gonet é o anfritião do evento que conta com a participação de representantes de 19 países e da União Europeia. Fazem parte do evento delegações dos Estados Unidos, Espanha, Índia, Austrália, Argentina, Nigéria, Singapura, Emirados Árabes, entre outros.

Ainda de acordo com Paulo Gonet, o diálogo entre os órgãos também contribui para o rastreio da lavagem do dinheiro do crime, permitindo que as organizações internacionais sejam sufocadas financeiramente.

Segundo ele, o "grande problema" da cooperação internacional é a confiança entre os Ministérios Públicos de diferentes países. Nessa linha, o procurador-geral considera que a vantagem do evento realizado nesta semana é "sedimentar laços de conhecimento e interação", assim como a "boa vontade para agir e combater malefícios".