Alvo de tiros, prefeito de Taboão da Serra está consciente e respira sem aparelhos

Prefeito não tem data para ter alta mas está estável Crédito: Reprodução/Instagram Aprígio.20

O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou que o prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), que disputa a reeleição no segundo turno, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Em boletim médico neste domingo, 20, é informado que a condição de Aprígio, de 72 anos, é estável. Ele foi baleado no ombro quando estava dentro de carro blindado na tarde de sexta feira, 18. De acordo com o informe, o prefeito segue em “cuidados de terapia intensiva para monitorização do quadro”. Embora não haja previsão de alta, o político respira sem ajuda de aparelhos e está consciente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O caso foi registrado como tentativa de homicídio e as investigações estão em andamento. A Polícia Civil de São Paulo disse no sábado, 19, que os veículos usados no ataque contra Aprígio foram localizados na cidade de Osasco, em São Paulo.

Segundo os investigadores, o carro (Nissan/March) utilizado no ataque foi encontrado incendiado em Osasco, foi apreendido e passou por perícia. Em uma residência, foi localizado o automóvel (Fiat/Siena) usado na fuga dos criminosos. De acordo com a Polícia, a mulher que estava no lugar contou que o carro pertencia ao falecido marido e é utilizado pelo filho de 33 anos. O homem é procurado pelos investigadores e o automóvel foi apreendido. “O veículo em que o prefeito estava era blindado e, evidentemente, isso protegeu a vida dele”, afirmou Hélio Bressan, delegado da seccional de Taboão da Serra, responsável pelo caso. Ele disse ainda que não há dúvidas de que a arma utilizada no ataque foi um fuzil.

Em nota da assessoria do político, a família de Aprígio solicitou pedidos de oração pela “plena recuperação” do prefeito e agradeceu pelas “inúmeras manifestações de solidariedade e carinho”. Aprígio disputa a reeleição no segundo turno José Aprígio da Silva disputa a segunda etapa de votação em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União Brasil), que conquistou 48,98% dos votos no primeiro turno da eleição municipal. Aprígio obteve 25,93% dos votos. Os dois candidatos já se enfrentaram na eleição municipal de 2020, em um cenário semelhante. Na ocasião, ambos foram juntos ao segundo turno e o atual prefeito venceu de virada com 1.700 votos a mais que o adversário, Engenheiro Daniel.