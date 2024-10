Lula cancela viagem e não irá para a Cúpula do Brics, na Rússia, por orientação médica

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a viagem para Kazan, na Rússia, onde participaria da Cúpula do Brics. De acordo com o Palácio do Planalto, o cancelamento da viagem se deu por orientação médica "devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração".

"O presidente irá participar da Cúpula do Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", informou o Planalto.

Lula embarcaria às 17 horas deste domingo, 20, de Brasília, para a Rússia. O Itamaraty já havia antecipado o principal tema desta reunião: a criação de uma categoria de países parceiros do bloco, após a inclusão de novos membros plenos na cúpula de Joanesburgo, em 2023.