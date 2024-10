TRE-SP nega pedido de Boulos para que pesquisa da Datafolha não fosse divulgada

A Justiça Eleitoral rejeitou o pedido feito pela campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para impedir a divulgação da pesquisa Datafolha que, na semana passada, mostrou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) à frente com 55% das intenções de voto, contra 33% do psolista. De acordo com o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, não foram encontrados "deficiência técnica ou indício de manipulação". Na decisão divulgada nesta quinta-feira, 17, o juiz pediu ainda que o Ministério Público Eleitoral se manifeste e que o Datafolha apresente a defesa no processo. "A pesquisa já foi divulgada em 10 de outubro, e a liminar almejada é demasiadamente drástica. Mais razoável que a análise seja realizada sob o crivo do contraditório, após a defesa do requerido e a oitiva do Ministério Público Eleitoral. Talvez seja necessária inclusive eventual prova pericial", escreveu Colombini. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A campanha de Boulos havia pedido ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que o Datafolha prestasse esclarecimentos sobre a pesquisa realizada nos dias 8 e 9 de outubro, alegando que o instituto "não informou alterações realizadas fora do registro no TSE".

A equipe do psolista acredita que as alterações citadas teriam beneficiado Nunes. Segundo a campanha, as ponderações utilizadas pelo instituto não haviam sido informadas ao TSE. No pedido, a campanha destacou "uma diferença de 11,5 pontos percentuais entre o resultado direto dos questionários e aquele divulgado ao público, apresentando cenário que não condiz com a realidade dos dados colhidos ao eleitorado". Para a campanha, o instituto não detalhou todos os usos de ponderação ao TSE. "A pesquisa Datafolha registrada no TSE previa este tipo de ponderação, mas apenas para as informações de gênero, idade e escolaridade". O instituto utilizou a ponderação sobre em quem os eleitores votaram no primeiro turno das eleições e em quem votariam no segundo nas respostas dos entrevistados que haviam escolhido Pablo Marçal (PRTB). No levantamento contestado pela campanha psolista, 84% dos eleitores que afirmaram ter votado em Marçal no primeiro turno tendiam a votar em Nunes, enquanto Boulos ficou com apenas 4% desse eleitorado.