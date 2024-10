Justiça penhora R$ 88 mil de Eduardo Bolsonaro por ofensas a jornalista

A Justiça de São Paulo penhorou R$ 88.903,07 das contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro para execução da condenação do parlamentar por ofensas à jornalista Patricia Campos Mello. Em vídeo publicado no canal Terça Livre, em 2020, Eduardo Bolsonaro acusou a jornalista Eduardo Bolsonaro acusou Patricia de usar de métodos de sedução para obter informações que manchassem a reputação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com decisão publicada no final de agosto, trata-se de uma execução provisória. Os advogados de Eduardo Bolsonaro foram intimados a pagar o valor devido, atualizado. Nesta terça-feira, 15, foi informado à Justiça que o bloqueio dos bens.

A sentença foi imposta pela 11ª Vara Cível da Capital, mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Eduardo Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A Corte Máxima ainda analisa o caso.