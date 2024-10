Em entrevista ao New York Times, Barroso justifica atuação do STF

Após questionar o papel do Supremo Tribunal Federal (STF), o jornal americano The New York Times publicou uma entrevista em que o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, defende a atuação do Supremo. Segundo Barroso, a atuação do STF se pauta pela defesa da democracia.

Ao chefe da sucursal brasileira do jornal, Jack Nicas, Barroso disse que a postura mais presente da Suprema Corte se dá em razão das ameaças à democracia que o Brasil e o mundo enfrentam. O repórter questionou se o custo dessa defesa não seria a própria democracia, mas o magistrado argumentou que o contexto justifica as ações.

"Tivemos um desfile de tanques de guerra aqui em frente ao Supremo Tribunal para intimidar o tribunal. Tivemos um pedido do ex-presidente da República para que caças fizessem voos rasantes aqui sobre o Supremo Tribunal para quebrar as janelas. Enfrentamos um presidente que, no dia da independência do Brasil, atacou pessoalmente ministros do Supremo Tribunal e ameaçou não cumprir mais as decisões judiciais", afirmou Barroso.