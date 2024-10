É necessário restringir celular em sala de aula, diz Boulos no final de sabatina

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) detalhou algumas de suas principais propostas nos momentos finais da sabatina promovida pela Folha de S. Paulo, em parceria com o UOL e a Rede TV. O deputado federal disse que suas filhas só tiveram celulares com 12 anos de idade, mediante a acordos. "O celular vai para a escola. Agora, existe uma questão. Acho que tem que restringir na sala de aula. (...) Quando alguém pega o celular e fica zapeando durante a aula, a autoestima do professor cai. Mas às vezes, é preciso fazer um trabalho em grupo e o celular pode ser um instrumento de consulta", explicou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Mapeamos regiões onde são maiores as filas para exames e consulta com especialistas. 350 mil pessoas esperam na fila. São 16 regiões. Vamos construir 16 Poupatempos da saúde", disse o candidato sobre a saúde. "Vão ser centros de diagnóstico com exames de todo tipo e terão ao mesmo tempo médicos especialistas. Vai ter em Perus, por exemplo. Também em Grajaú, Parelheiros, Capão Redondo, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, São Mateus, entre outros."

Em suas considerações finais, o psolista deu um recado para os professores em homenagem ao Dia do Professor, ocorrido nesta semana. Boulos também é professor e já deu aulas na Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). "Nós tivemos a demissão de 1.200 professores contratados pela Prefeitura. Vários outros estão com medo porque o contrato acaba em dezembro. Eu vou renovar o contrato de todos os professores contratados", afirmou. O deputado também disse que vai acabar com o imposto dos 14% de salários. A sabatina terminou no fim da manhã desta quinta. Inicialmente um debate, o programa foi convertido em entrevista após o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), cancelar sua participação. A campanha do candidato do MDB alegou convite do seu padrinho político e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para reunião extraordinária a fim de discutir medidas sobre eventual novo temporal em São Paulo com risco de apagão nesta sexta-feira, 18.