Com nova desistência de Nunes, Boulos convoca ato no horário em que seria o debate do SBT

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) não comparecerá também ao debate promovido pelo SBT em parceria com Terra e Rádio NovaBrasil, que ocorreria nesta sexta-feira, 18. "Quero chamar todo mundo que possa ir às 10h, que seria o horário do debate, para estar comigo na Praça Ramos, na escadaria do Theatro Municipal", afirmou o psolista em live transmitida em seu Instagram na manhã desta quinta-feira, 17. A praça localiza-se no bairro da República, no centro da cidade.

A manifestação do deputado federal do PSOL aconteceu após o emedebista cancelar presença no debate desta quinta promovido pelos veículos RedeTV, Folha de S.Paulo e UOL por conta de reunião extraordinária agendada por seu padrinho político e governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Boulos explicou que haverá dois púlpitos no ato e quem quiser pode debater com ele.

A campanha de Nunes confirmou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o candidato não comparecerá ao debate do SBT de sexta.