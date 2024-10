Boulos faz mea-culpa e diz que faltou diálogo com trabalhadores autônomos

Boulos diz que faltou diálogo com parte dos trabalhadores. "Essa eleição deixou claro a dimensão desse fenômeno na cidade de São Paulo. Isso acendeu um alerta não só para mim, para a esquerda, mas para todos. Acho que isso reforçou uma coisa que eu e minha equipe tivemos a compreensão e humildade de fazer um mea-culpa e autocrítica, de que nós não dialogamos com um setor importante dos trabalhadores".

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) admitiu que deveria ter falado mais com os trabalhadores autônomos no primeiro turno das eleições municipais.

Ele afirma que a extrema direita "ocupou" o diálogo com os trabalhadores autônomos. "Na ausência de diálogo com esse segmento, a extrema direita ocupou esse espaço. Esse reconhecimento está acontecendo agora, porque a dimensão desse fenômeno aqui na cidade de São Paulo ficou claro após a votação".

Para motorista de Uber, ele diz que liberará os veículos do rodízio na capital. "A minha campanha se debruçou para buscar alternativas, como, por exemplo, para você, que é motorista de Uber: uma das propostas que a gente elaborou foi a liberação do Uber do rodízio. Quando ele fica um dia por semana sem poder usar o carro, são, pelo menos, quatro dias no mês".

Para os taxistas, haverá transferência de alvará e permissão de publicidade nas laterais do veículo. "Para quem é taxista, que tem uma dificuldade tremenda de fazer transferência de alvará, vamos criar todas as condições para que se possa fazer".