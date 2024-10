Almoço em apoio a prefeito deve ter Bolsonaro

Marcado para a próxima terça-feira, um almoço de empresários em apoio à candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) deverá reunir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A campanha de Nunes foi marcada pela ausência de Bolsonaro - padrinho político do atual prefeito - e pelo protagonismo de Tarcísio.

O evento é promovido pela Confraria de Amigos do Vinho Eduardo Saddi (Caves), grupo que reúne empresários, socialites, militares de alta patente, políticos e juristas de São Paulo. Com ingressos vendidos a R$ 150, os organizadores esperam receber até 400 convidados. O almoço será em um restaurante no Morumbi, na zona oeste da cidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do candidato a vice de Nunes na chapa, o coronel Ricardo Mello Araújo (PL), são aguardados no evento o ex-presidente Michel Temer (MDB), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).