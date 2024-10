TRE-MG confirma 2º turno em cidade envolvida em indefinição judicial; entenda

Adauto, terceiro colocado na disputa com 21.256 votos (12,9%), está com a candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). A primeira instância eleitoral manteve sua candidatura indeferida por dois processos que o condenaram por improbidade administrativa e suspenderam seus direitos políticos.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) esclareceu nesta segunda, 14, que os votos recebidos pelo ex-deputado federal Anderson Adauto (PV) na campanha à prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, são considerados "anulado sub judice" e se mantêm na contagem dos votos válidos. Assim, o segundo turno entre a atual prefeita e candidata à reeleição, Elisa Araújo (PSD), e o ex-deputado estadual Tony Carlos (MDB) está mantido para o próximo dia 27.

No domingo de votação, 6, o candidato entrou com recurso no TRE para tentar reverter a situação. Segundo a Corte Eleitoral, o caso ainda aguarda decisão da Justiça, e o julgamento não tem data marcada. Caso o recurso seja rejeitado, ele ainda poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Neste momento, não é possível afirmar o que acontecerá se o indeferimento do registro de candidatura for confirmado. É necessário aguardar a decisão em última instância e o trânsito em julgado do processo", diz a Justiça Eleitoral mineira. Em um primeiro momento, o TRE-MG avaliou que, caso o TSE confirmasse a decisão da segunda instância, os votos recebidos por Adauto seriam anulados e Elisa seria reeleita em primeiro turno, mas voltou atrás.

Em nota publicada em suas redes sociais, Adauto afirma que irá até a última instância para provar que está "no gozo dos seus direitos políticos, tanto no sentido de ser candidato quanto no de ser eleitor". Segundo informações, o ex-deputado não compareceu às urnas no dia da votação. A suspensão dos direitos políticos inclui a suspensão do direito de votar.